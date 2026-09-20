Ocho movimientos telúricos se han registrado este domingo en Tolima

Un nuevo sismo se registró durante la tarde de este domingo 20 de septiembre en Tolima, con epicentro en inmediaciones de Chaparral, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento tuvo una magnitud de 3,5 y se convierte en el tercer sismo reportado en el departamento durante esta jornada, luego de otros movimientos registrados horas antes en la misma zona.

El temblor fue percibido en diferentes sectores del departamento, generando preocupación entre algunos habitantes. Por ahora, las autoridades adelantan la verificación correspondiente para establecer si se presentaron afectaciones en viviendas u otras estructuras.

Con este nuevo movimiento, ya serían ocho los eventos sísmicos registrados durante el día y confirmados por el Servicio Geológico Colombiano, lo que mantiene la atención sobre la actividad sísmica en diferentes zonas del país.

Los organismos de socorro hicieron un llamado a la comunidad a mantener la calma y consultar únicamente los canales oficiales para conocer información sobre la actividad sísmica y cualquier eventual emergencia.

El SGC recuerda que la percepción de un sismo puede variar dependiendo de factores como la magnitud, la profundidad y la distancia respecto al epicentro.

Las autoridades recomiendan mantener activos los protocolos de emergencia y revisar las condiciones de las viviendas, especialmente ante la ocurrencia de varios movimientos sísmicos durante la jornada.