El exalcalde cuya elección fue anulada vuelve a ganar en Cartago

Juan David Piedrahíta volverá a ocupar la Alcaldía de Cartago, luego de ganar este domingo 20 de septiembre las elecciones atípicas convocadas tras la nulidad de su elección anterior por doble militancia.

Piedrahíta obtuvo 17.894 votos, equivalentes al 56,3 % de la votación, de acuerdo con el reporte del 100 % de las mesas informadas. El resultado le permitió superar a Óscar Esteban Morillo Rendón, quien consiguió 11.370 votos; César David Grajales Suárez, con 1.526, y John Jairo Aguirre Salazar, con 95.

La elección tiene un particular antecedente jurídico. Piedrahíta había sido elegido alcalde para el periodo 2024-2027, pero la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la nulidad de su elección al determinar que incurrió en doble militancia durante la campaña de 2023, al apoyar candidaturas de otras colectividades.

La decisión dejó vacante la Alcaldía y dio paso a la convocatoria de estas elecciones atípicas, en las que los cartagüeños debían elegir al mandatario encargado de completar el periodo constitucional hasta diciembre de 2027.

Así, pocos meses después de salir del cargo por la decisión judicial, Piedrahíta regresará a la Alcaldía de Cartago tras imponerse nuevamente en las urnas.

La jornada electoral contó con 122.403 ciudadanos habilitados, 34 puestos de votación y 317 mesas.