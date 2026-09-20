¿Protección o fuente de ansiedad? Así pueden afectarnos las alarmas sísmicas

Las aplicaciones que alertan sobre sismos pueden ser útiles, pero cuando suenan repetidamente —especialmente durante la madrugada— también pueden provocar sobresaltos, ansiedad y dificultad para volver a dormir, aunque el temblor no se haya sentido.

El sonido fuerte activa la respuesta de alarma del organismo: acelera el corazón, la respiración y libera adrenalina. Una alerta ocasional no daña el sistema nervioso, pero las interrupciones frecuentes pueden aumentar la angustia y mantener en alerta permanente a quienes ya sienten temor por los temblores.

Estas aplicaciones pueden avisar sobre movimientos lejanos o que, por su profundidad y baja intensidad, no se perciben en la ubicación del usuario. Por eso, que suene una alarma no significa necesariamente que allí vaya a sentirse un sismo fuerte.

¿La recomendación? No eliminarla de inmediato, sino configurarla para recibir únicamente alertas importantes, limitar la distancia y aumentar la magnitud mínima. Además, ante una alerta no se debe correr automáticamente hacia la calle: primero hay que conservar la calma, ubicarse en un lugar seguro y consultar la información oficial.

¿Estas alarmas le dan tranquilidad o le están generando más ansiedad?