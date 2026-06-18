«Nunca imaginé cubrir la muerte de mi propio hijo»: el doloroso mensaje de periodista cartagüeño

Profundo dolor ha causado en Cartago el asesinato de Juan José Gutiérrez Acevedo, de 23 años, hijo del periodista Albeiro Gutiérrez, director de la página informativa Lo Que Sucede en Cartago.

Tras el homicidio del joven, ocurrido la noche del miércoles en el barrio Guayacanes, el comunicador compartió un emotivo mensaje en su medio de comunicación digital, donde expresó el difícil momento que atraviesa junto a su familia.

«Nunca imaginé que llegaría a cubrir una noticia y que la víctima sería mi propio hijo», escribió Gutiérrez, quien relató el impacto que le produjo encontrarse frente a una escena que durante años registró como periodista, pero que esta vez golpeó directamente a su hogar.

En su publicación recordó a Juan José como un joven lleno de sueños, proyectos e ilusiones, apasionado por la música y decidido a construir su propio camino. Asimismo, lamentó que la violencia le arrebatara la oportunidad de verlo cumplir muchas de las metas que se había propuesto.

«La violencia que hoy golpea nuestra ciudad no distingue nombres ni familias. Muchas veces pensamos que estas tragedias nunca nos tocarán, pero la realidad es que nadie está exento de vivir una situación tan dolorosa como esta», expresó.

El periodista también agradeció las múltiples muestras de solidaridad recibidas por parte de familiares, amigos, colegas, seguidores y ciudadanos que han acompañado a la familia durante estas difíciles horas.

Mientras tanto, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables del asesinato de Juan José Gutiérrez Acevedo.

La muerte del joven ha generado numerosas expresiones de condolencia en Cartago y en diferentes sectores del Valle del Cauca, donde su familia es ampliamente reconocida.