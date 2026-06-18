¿Alguien quiere saber cómo está el camarógrafo del partido Colombia vs. Uzbekistán?

La victoria 3-1 de la selección Colombia sobre Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026 dejó una imagen que pocos esperaban. El único lesionado que abandonó el Estadio Azteca en ambulancia no fue un futbolista, sino un camarógrafo de la transmisión oficial de la FIFA.

La acción se presentó sobre el minuto 34 del primer tiempo. Luis Díaz avanzaba por la banda izquierda cuando fue a disputar un balón con el defensor uzbeko Abdukodir Khusanov, jugador del Manchester City. El colombiano ganó la posición y el defensor llegó tarde a la jugada, sin lograr frenar su impulso.

Tras intentar detener a Luis Díaz, Khusanov terminó saliéndose del campo de juego e impactó de lleno contra un camarógrafo que trabajaba a pocos metros de la línea lateral. Aunque el futbolista pudo levantarse rápidamente, el trabajador quedó tendido sobre el césped y tuvo que recibir atención médica inmediata.

De acuerdo con reportes posteriores, el camarógrafo sufrió una lesión en uno de sus tobillos producto del fuerte choque. Luego de ser atendido en el estadio, fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial cercano para realizarle exámenes más detallados y descartar complicaciones.

La preocupación por el estado de salud del trabajador se mezcló con el humor de los aficionados. Los memes no tardaron en aparecer y muchos usuarios bromearon con que el camarógrafo fue «la única baja del partido» o que «jamás olvidará este Mundial», luego de resultar lesionado sin siquiera ser jugador profesional.

Aunque el golpe generó preocupación en el Estadio Azteca y entre quienes seguían el encuentro por televisión, los reportes conocidos indican que la lesión no fue de gravedad. Sin embargo, la escena terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del estreno de Colombia en el Mundial 2026.