Nuevos movimientos de tierra obligan a mantener controles en la vía al puerto

Las lluvias siguen generando dificultades en uno de los corredores viales más importantes del Valle del Cauca. En el sector La Balastrera, jurisdicción de Dagua, nuevos desprendimientos de material obligaron a mantener medidas preventivas para garantizar la seguridad de los viajeros.

La Concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico informó que, tras retirar cerca de 700 metros cúbicos de material el jueves 22 de octubre, nuevos eventos de inestabilidad durante la noche obligaron a suspender temporalmente las maniobras de maquinaria pesada.

Desde la mañana de este viernes 23 de octubre se retomaron los trabajos de remoción controlada, el monitoreo geológico de la ladera y la implementación de medidas temporales de contención.

Para regular la movilidad, se mantiene un puesto de control en el sector La Guinea, en el PR 52+000, y un esquema de paso alternado cada 30 minutos, sujeto a las condiciones climáticas y a la estabilidad del terreno. La medida busca evitar represamientos, especialmente de vehículos pesados, al interior de los túneles.

La concesionaria pidió a los conductores respetar las indicaciones del personal de tránsito, evitar maniobras riesgosas y consultar el estado de la vía antes de viajar.

Las labores continúan en el sector La Balastrera mientras se evalúan las condiciones de seguridad para avanzar hacia la normalización del tránsito.