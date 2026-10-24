Murió la patrullera que resultó herida durante una persecución en Cali

La patrullera de la Policía María José Recuero, oriunda de Montería, falleció tras resultar gravemente herida durante un enfrentamiento armado con presuntos delincuentes en Cali, Valle del Cauca.

El hecho ocurrió este viernes en la tarde, en el sector de La Floresta, cuando varios sujetos presuntamente intentaban cometer un robo a las afueras de un supermercado. Una patrulla intervino y comenzó una persecución que terminó en el sector conocido como el Planchón, donde se produjo un intercambio de disparos.

Recuero fue auxiliada y trasladada a una clínica, pero murió pese a la atención médica.

Según el balance preliminar, otro policía permanece bajo observación y un tercero sufrió lesiones leves. Además, un presunto delincuente murió y otros dos resultaron heridos y fueron capturados.