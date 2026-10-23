El cáncer de mama no se combate solo vistiendo de rosa: la clave es prevenir

En el Valle del Cauca, esta enfermedad se convirtió desde hace dos años en la principal causa de mortalidad por enfermedades oncológicas entre las mujeres. Además, se han registrado casos en adolescentes de apenas 15 años, lo que genera preocupación entre las autoridades de salud.
María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, invitó a la ciudadanía a convertir la prevención en un hábito. Recomendó realizar el autoexamen una vez al mes y acudir al médico ante cualquier cambio en los senos o las axilas. Este ejercicio no reemplaza la valoración profesional ni los exámenes de detección.
La funcionaria recordó la importancia de consultar para los controles médicos según la edad y los antecedentes familiares, y pidió a las pacientes no suspender sus tratamientos. Quienes tengan dificultades para asistir a sus citas pueden buscar apoyo en el hospital local o con la gestora social de su municipio.
La lucha contra el cáncer de mama no termina en octubre ni se demuestra solo vistiendo de rosa: también significa cuidarse, hacerse los exámenes y actuar a tiempo.
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