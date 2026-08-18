Nuevo sismo sacude Venezuela en la zona afectada por los terremotos de junio

Un nuevo movimiento telúrico volvió a generar preocupación en Venezuela, luego de que un sismo de magnitud superior a 4 se registrara este martes en La Guaira, una de las zonas golpeadas por los terremotos de finales de junio.

El temblor ocurrió hacia las 3:25 de la madrugada, hora venezolana, y fue sentido por habitantes de la región. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó el evento y señaló que los organismos de protección permanecen activos realizando el monitoreo correspondiente.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños de consideración asociados a este nuevo movimiento.

El sismo ocurre mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados en junio. Según el más reciente balance oficial, 6.438 personas han muerto y cerca de 60.000 viviendas resultaron afectadas, de las cuales más de 24.000 permanecen inhabitables.

Las labores de recuperación y búsqueda de personas entre los escombros continúan, mientras miles de damnificados permanecen en alojamientos temporales.