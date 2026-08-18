Shakira anuncia millonaria ayuda para reconstruir escuelas del Chocó

La visita de Shakira al Chocó terminó con un anuncio de gran alcance para la recuperación del departamento tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Desde Quibdó, la cantante confirmó que su Fundación Pies Descalzos trabajará en la construcción de 10 nuevas escuelas, con el respaldo del empresario y filántropo estadounidense Howard Buffett.

A esto se suma un aporte de un millón de dólares para la recuperación de instituciones educativas afectadas: US$500.000 serán entregados por Global Citizen y otros US$500.000 por Live Nation.

Pero el anuncio no terminó allí. Shakira también se comprometió a buscar los recursos necesarios para reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó, una de las infraestructuras educativas afectadas por el terremoto.

La artista explicó que decidió concentrar sus esfuerzos en la educación porque considera urgente que los niños puedan regresar a las aulas y no pierdan oportunidades mientras sus comunidades se recuperan.

Shakira también pidió a otros países y al sector privado sumarse a la reconstrucción y advirtió sobre la importancia de no dejar solo al Chocó cuando pase la emergencia.

La Fundación Pies Descalzos lleva 22 años trabajando en Quibdó, donde ha acompañado la formación de cientos de estudiantes.

“Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pasamos su futuro”, señaló la cantante durante su visita.