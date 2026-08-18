Asesinan a joven de 24 años en el barrio La Esperanza de Tuluá

El hecho se registró en inmediaciones de la calle 26 con carrera 13. De acuerdo con la información preliminar, González se movilizaba en una motocicleta Crypton de placas MQB 25D cuando fue sorprendido por varios individuos que le dispararon.
Las heridas provocaron su muerte en el lugar. Tras el ataque, las autoridades acordonaron la zona y adelantaron las diligencias judiciales correspondientes.
Por ahora, no se conocen los responsables ni los móviles del homicidio. Las autoridades recopilan elementos y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido.
Este nuevo caso vuelve a encender las alarmas en Tuluá. En apenas tres días se han registrado tres homicidios, luego de los asesinatos de dos menores de edad durante el fin de semana.
Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer estos hechos y determinar si existe alguna relación entre los casos recientes.
Deja una respuesta