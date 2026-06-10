Estados Unidos pone la lupa sobre influencers extranjeros y anuncia controles migratorios

Estados Unidos endureció sus controles migratorios y lanzó una advertencia dirigida a los influencers y creadores de contenido extranjeros: quienes ingresen al país con visa de turista y desarrollen actividades comerciales o generen ingresos podrían enfrentar sanciones.

La medida cobra especial relevancia a pocos días del inicio del Mundial de Fútbol 2026, cuando miles de creadores digitales planean viajar para cubrir el evento. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la visa de turista (B-2) no autoriza la realización de trabajos remunerados ni la monetización de contenido producido durante la estadía en el país.

Según el pronunciamiento oficial, si el objetivo principal del viaje es crear contenido para redes sociales que genere ganancias provenientes de Estados Unidos, esa actividad es considerada trabajo y requiere una visa adecuada.

Las autoridades recordaron que los influencers que mantengan acuerdos comerciales, campañas publicitarias o colaboraciones pagadas podrían necesitar permisos como la visa O-1, destinada a personas con habilidades extraordinarias en áreas como las artes, los negocios o el deporte.

El anuncio se produce en medio de un mayor control sobre las actividades de figuras públicas y creadores digitales. Uno de los antecedentes más conocidos fue el del influencer Khaby Lame, quien en 2025 fue detenido por permanecer en Estados Unidos después del vencimiento del período autorizado de su visa y posteriormente abandonó el país de manera voluntaria.

Con esta advertencia, el Gobierno estadounidense busca evitar que visitantes ingresen con permisos turísticos para desarrollar actividades laborales, en una industria digital que mueve millones de dólares cada año.