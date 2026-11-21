Con gol tulueño, Colombia venció a Japón en el Mundial Sub-17

El joven futbolista de Tuluá se vistió de héroe al convertir, en los minutos finales, el penalti que le dio a la Selección Colombia una emocionante victoria 2-1 frente al seleccionado japonés.

Una alegría mundialista que también se celebra en Tuluá. El futbolista tulueño Samuel Martínez fue el gran protagonista del agónico triunfo de la Selección Colombia Sub-17, que derrotó 2-1 a Japón en su estreno en la Copa Mundial de la categoría, que se disputa en Catar.

En un compromiso lleno de emociones, la Tricolor consiguió una victoria que parecía escaparse, pero que terminó teniendo un desenlace feliz gracias al talento y la personalidad del jugador tulueño.

Colombia abrió el marcador a través de Miguel Agámez, al minuto 5, tras una buena acción ofensiva de Adrián Mosquera. Sin embargo, Japón reaccionó y consiguió la igualdad al minuto 37 por intermedio de Kakeru Saito.

Cuando el encuentro se acercaba a su final, apareció Samuel Martínez para escribir una página especial. El mediocampista ingresó desde el banco de suplentes y, tras provocar una acción que terminó en penalti, asumió la responsabilidad desde los doce pasos.

Con categoría y serenidad, el tulueño ejecutó el cobro, envió el balón al fondo de la red y sentenció el 2-1 definitivo en el tiempo de reposición, desatando la celebración del conjunto colombiano.

El gol de Martínez no solamente significó los primeros tres puntos para Colombia, sino también un motivo de orgullo para Tuluá y el Valle del Cauca, que ven cómo uno de sus jóvenes talentos deja huella en el escenario futbolístico internacional.

UN FUTURO PROMETEDOR

Samuel Martínez es considerado una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Su destacado desempeño en el Campeonato Sudamericano Sub-17 despertó el interés del fútbol europeo y consiguió un acuerdo para incorporarse al Liverpool de Inglaterra cuando alcance la mayoría de edad.

Ahora, el joven tulueño comienza a escribir una nueva historia en la cita mundialista, demostrando que el talento de la Villa de Céspedes también tiene espacio en las grandes competencias del planeta.

Colombia volverá a la cancha el próximo martes 24 de noviembre para enfrentar a Honduras, en su segunda presentación del Grupo L.

Por lo pronto, Tuluá tiene una razón especial para celebrar: ¡un hijo de esta tierra marcó el gol que hizo vibrar a todo un país!