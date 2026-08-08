Sicarios atacaron a hombre frente a un colegio en Ansermanuevo

Como Hernán Darío Carmona, de 31 años, fue identificado el hombre que perdió la vida durante la noche del viernes 7 de agosto, tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en zona urbana de Ansermanuevo.

El homicidio ocurrió frente al Colegio Parroquial, donde, según información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían abordado a Carmona y le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, uno de los presuntos responsables fue capturado por la Policía. Al parecer, el conductor de la motocicleta huyó al notar la presencia de los uniformados, dejando a su acompañante en el lugar, lo que permitió su detención.

La víctima era reconocida en el municipio por el servicio que prestaba a la comunidad. Además, su madre trabaja en el despacho de la parroquia de esta población.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio, establecer la responsabilidad del capturado e identificar al segundo involucrado.