Bukele obtiene el aval de su partido para volver a la Presidencia de El Salvador

En la página oficial del partido aparece Bukele como ganador de la nominación presidencial. Sin embargo, no se publicaron detalles sobre el porcentaje de votos obtenidos ni se informó si tuvo algún contendor durante las primarias.
Con esta designación, el mandatario deberá inscribir oficialmente su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, como lo establece el calendario electoral.
Bukele buscará un tercer mandato consecutivo, posibilidad que quedó habilitada tras la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, en julio de 2025. Los cambios ampliaron el período presidencial de cinco a seis años, eliminaron la segunda vuelta y adelantaron las elecciones presidenciales para 2027.
Aunque el mandatario aún no se ha pronunciado sobre su nominación, recientes encuestas muestran que mantiene altos niveles de popularidad por su política de seguridad y el combate a las pandillas, aunque también enfrenta cuestionamientos por la situación económica del país.
Deja una respuesta