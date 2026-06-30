Cierre vial en Tuluá por manifestación de comunidades afrocolombianas

Un grupo de líderes y representantes de organizaciones afrocolombianas adelanta este lunes una Toma Ancestral Pacífica en inmediaciones de la Terminal de Transporte de Tuluá, lo que ha generado el cierre de la vía y afectaciones en la movilidad.

La jornada es liderada por el Frente Nacional Afrocolombiano (FRENACOL), la Guardia Cimarrona de los Valles Interandinos y varios Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, quienes aseguran que la movilización responde a presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional frente a compromisos adquiridos con estas comunidades.

Según el comunicado emitido por las organizaciones, las principales inconformidades están relacionadas con el acceso a la tierra, la protección de líderes y lideresas sociales, el respeto al derecho a la consulta previa y el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios.

Los manifestantes también cuestionan la actuación de entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Dirección de Consulta Previa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio del Interior, al considerar que no han cumplido los acuerdos pactados.

Entre sus principales exigencias se encuentran la instalación de una mesa de diálogo con funcionarios que tengan capacidad de decisión, garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos y avances concretos en materia de acceso a la tierra.

Las organizaciones señalaron que la protesta se desarrollará de manera pacífica y permanecerá hasta que exista una respuesta efectiva por parte del Gobierno Nacional. Entretanto, las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas debido al cierre que se mantiene frente a la Terminal de Transporte de Tuluá.