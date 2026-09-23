324 kits de materiales serán entregados a damnificados en El Águila

La Gobernación del Valle del Cauca comenzó en El Águila el plan de reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, con la entrega de 324 kits de materiales y el anuncio de la construcción de 40 casas nuevas para familias damnificadas.

Los kits están destinados a reparar paredes y techos que resultaron afectados por el movimiento sísmico. En algunos casos se podrán entregar materiales para reconstruir hasta dos paredes, mientras que los elementos para los techos serán más livianos y elaborados en PVC.

La gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que los trabajos contarán con personal especializado, entre ellos soldadores, con el propósito de mantener las características arquitectónicas de la zona y preservar el paisaje cultural cafetero.

El plan también contempla 40 viviendas prefabricadas de 47 metros cuadrados, principalmente para familias de la zona rural de El Águila, aunque algunas serán construidas en el área urbana. Las soluciones habitacionales podrán desarrollarse mediante sistemas prefabricados o procesos de autoconstrucción asistida.

Según la mandataria, el Valle del Cauca registra cerca de 87.000 viviendas afectadas por el terremoto, sin contar Cali, y unas 24.000 sufrieron colapso total, por lo que la reconstrucción se ha concentrado inicialmente en los municipios con mayores necesidades.

Además de El Águila, la estrategia de mejoramiento y construcción de viviendas comenzó en municipios como Bolívar, El Cairo, Argelia, Ulloa, Ansermanuevo, Buenaventura, Versalles y El Dovio.

La Gobernación señaló que estas intervenciones hacen parte de las acciones para recuperar las viviendas y avanzar en la reconstrucción de las comunidades afectadas por la emergencia.