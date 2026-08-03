Nuevas declaraciones sacuden el caso contra Rafael Poveda

Las periodistas Juanita Gómez, Mónica Rodríguez y Laura Palomino, integrantes del movimiento Yo te creo, colega, se pronunciaron luego de la respuesta pública del periodista Rafael Poveda frente a la denuncia por presunto acoso y abuso sexual presentada por la abogada Sofía Vela.

A través de un comunicado, las periodistas explicaron el procedimiento que, aseguran, siguieron antes de publicar la denuncia. Indicaron que contactaron a Poveda mediante WhatsApp para informarle sobre los señalamientos, le ofrecieron la posibilidad de entregar su versión de los hechos y posteriormente le enviaron un cuestionario con más de 20 preguntas. Según el colectivo, al no recibir respuesta dentro del plazo establecido, decidieron hacer pública la denuncia.

Por su parte, Sofía Vela publicó un nuevo video en el que defendió su decisión de denunciar y afirmó que las víctimas no deben ser juzgadas por el momento en que deciden hablar. «Las víctimas nos enfrentamos a un sistema que nos juzga si callamos, pero que nos destruye si hablamos», expresó.

Entretanto, Rafael Poveda reiteró que mantiene su disposición de atender cualquier requerimiento de las autoridades y aseguró que será en el escenario judicial donde ejercerá su derecho a la defensa. Además, manifestó que no controvertirá públicamente los testimonios relacionados con el caso.

El caso continúa generando amplio debate en redes sociales mientras se espera el avance de las actuaciones de las autoridades competentes.