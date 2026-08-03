Fatal accidente eleva a siete las víctimas por siniestros viales en Calima

La accidentalidad vial continúa cobrando vidas en Calima El Darién. Al mediodía de este lunes 3 de agosto, un nuevo siniestro dejó como víctima fatal a Jarvi Isaac Heredia Erazo, un maestro de construcción de 56 años, elevando a siete el número de personas fallecidas en accidentes de tránsito en el municipio durante los últimos dos meses.

El hecho ocurrió en la vía de ingreso a la población, a la altura de la curva del barrio San Antonio, donde, por causas que son materia de investigación, el motociclista perdió el control de una motocicleta de alto cilindraje, de placas QGG-66D, y sufrió un fuerte impacto que le ocasionó la muerte en el lugar.

Hasta el sitio del accidente llegaron unidades de las autoridades judiciales para realizar la inspección técnica del cadáver y adelantar las investigaciones que permitan establecer las circunstancias exactas del siniestro.

Con este nuevo caso, crece la preocupación entre la comunidad por el aumento de los accidentes de tránsito en Calima El Darién, donde en menos de dos meses ya se contabilizan siete personas fallecidas por siniestros viales, una cifra que enciende las alarmas sobre la seguridad vial en el municipio.