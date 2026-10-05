Nobel de Medicina destaca técnica que abre camino contra el Parkinson

Una técnica que permite controlar células nerviosas mediante destellos de luz acaba de recibir uno de los mayores reconocimientos de la ciencia. El Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus aportes al desarrollo de la optogenética.

Esta técnica combina genética y óptica para activar o inhibir células vivas, especialmente neuronas, mediante la luz. El Comité Nobel destacó que sus investigaciones han permitido estudiar con mayor precisión los circuitos cerebrales relacionados con recuerdos, emociones y comportamientos.

El trabajo de los tres científicos también abre posibilidades para desarrollar nuevas estrategias contra trastornos neurológicos como el Parkinson y la epilepsia, además de investigaciones orientadas a recuperar la visión en personas con discapacidad visual.

Hegemann y Nagel descubrieron a comienzos de los años 2000 la canalrodopsina, una proteína presente en un alga unicelular que responde a la luz azul y genera impulsos eléctricos en las células.

Posteriormente, Deisseroth llevó esta proteína a células nerviosas de ratas y demostró que podía utilizarse como un interruptor controlado mediante luz. En 2007 logró aplicar el método en cerebros de ratones vivos, un avance clave para el desarrollo de la optogenética.

El Comité Nobel señaló que esta herramienta ya es utilizada en laboratorios de todo el mundo para estudiar el funcionamiento del cerebro y avanzar en posibles aplicaciones médicas.

Los galardonados recibirán la medalla y el diploma del Nobel, además de 12 millones de coronas suecas, durante la ceremonia oficial que se realizará el 10 de diciembre en Estocolmo.