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Alerta por fuego terminó en el hallazgo del cuerpo de una joven en Cali

El fuego y un fuerte olor que provenían de la parte inferior de un puente alertaron a habitantes del oriente de Cali durante la tarde del domingo 4 de octubre. Lo que inicialmente llamó la atención por las llamas terminó llevando a las autoridades hasta el cuerpo de una joven.

La víctima, de 19 años, fue encontrada debajo de la estructura ubicada en el sector de Los Conquistadores, cerca de la estación del MIO que lleva el mismo nombre.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al momento del hallazgo el cuerpo estaba en medio de las llamas. Personas que se encontraban en los alrededores fueron quienes dieron aviso sobre la situación.

El caso quedó en manos de las autoridades, que adelantan las respectivas investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y las circunstancias que rodearon la muerte de la joven.

Video tomado de Redes Sociales.

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