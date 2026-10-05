Alerta por fuego terminó en el hallazgo del cuerpo de una joven en Cali

El fuego y un fuerte olor que provenían de la parte inferior de un puente alertaron a habitantes del oriente de Cali durante la tarde del domingo 4 de octubre. Lo que inicialmente llamó la atención por las llamas terminó llevando a las autoridades hasta el cuerpo de una joven.