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“No voy a permitir que incendien el país”: De La Espriella sobre las marchas

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre por sectores de la oposición y sindicatos, y aseguró que garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero no permitirá bloqueos ni actos violentos.

Las marchas, impulsadas por el expresidente Gustavo Petro, sectores del Pacto Histórico y sindicatos de educadores, buscan reclamar mejoras laborales y soluciones frente a la sequía y el hambre. Además, servirían como preparación para un posible paro nacional en noviembre.

Durante su alocución, De La Espriella anunció que las autoridades coordinarán medidas de movilidad, prevención de riesgos y atención de emergencias para garantizar el desarrollo de la jornada.

El mandatario advirtió que no tolerará agresiones, daños a bienes ni obstrucciones al paso de ambulancias y servicios de emergencia. También señaló que quienes cometan delitos deberán responder ante la justicia.

Finalmente, cuestionó a los promotores de las marchas y afirmó que quienes buscan generar caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que, según él, “dejaron el país quebrado”

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