“No voy a permitir que incendien el país”: De La Espriella sobre las marchas

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre por sectores de la oposición y sindicatos, y aseguró que garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero no permitirá bloqueos ni actos violentos.