Joven perdió la vida tras quedar en medio de disparos en Florida, Valle

Una joven perdió la vida durante la madrugada de este lunes festivo en un hecho violento ocurrido en Florida, Valle del Cauca. La víctima fue identificada como Isabella Prado Baralt, quien recibió impactos de bala a las afueras de la Cantina La 10.

Según información preliminar, la joven compartía con amigos en el exterior del establecimiento cuando un hombre armado llegó al lugar y disparó contra otra persona. En medio del ataque, los proyectiles alcanzaron a Isabella, quien falleció.

El caso ha generado consternación entre los habitantes del municipio. Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del ataque y dar con el responsable.

Por ahora, se espera que se conozcan nuevos detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió este hecho.