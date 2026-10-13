Joven perdió la vida tras quedar en medio de disparos en Florida, Valle

Según información preliminar, la joven compartía con amigos en el exterior del establecimiento cuando un hombre armado llegó al lugar y disparó contra otra persona. En medio del ataque, los proyectiles alcanzaron a Isabella, quien falleció.
El caso ha generado consternación entre los habitantes del municipio. Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del ataque y dar con el responsable.
Por ahora, se espera que se conozcan nuevos detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió este hecho.
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