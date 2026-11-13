Autoridades entregan detalles del ataque cerca a la Escuela de Carabineros

Una fuerte detonación sacudió la noche del jueves 12 de noviembre el sur de Cali y generó alarma entre los habitantes de sectores como Siloé, Bella Suiza, El Refugio y El Lido. Aunque inicialmente se habló de una posible motobomba, las autoridades aclararon que el hecho se produjo por el lanzamiento de un artefacto explosivo contra una patrulla policial.

Según la información entregada por la Secretaría de Seguridad de Cali, el ataque ocurrió en la vía que conduce a la Escuela de Carabineros, cuando una unidad del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) transitaba por el sector.

La onda expansiva también afectó a un motociclista que pasaba por el lugar. Sin embargo, la Policía descartó que se tratara de una motocicleta cargada con explosivos y señaló que, hasta el momento, no se reportaban personas heridas de gravedad.

Unidades de la Policía Metropolitana y funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia se desplazaron al sitio para atender la emergencia y avanzar en las investigaciones.

El hecho provocó nuevas reacciones de rechazo por parte de dirigentes políticos, en medio de la preocupación por los recientes episodios de violencia registrados en la capital vallecaucana.