“No podía permitir que murieran”: piloto de Flydubai relata el ataque

“Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera”. Con estas palabras, el comandante Smit Machchhar relató desde el hospital los momentos de tensión que vivió durante el vuelo de Flydubai en el que fue atacado por su copiloto.

El piloto contó que recibió múltiples golpes y heridas durante el forcejeo, hasta desplomarse dentro de la cabina. Sin embargo, al sentir que el avión estaba perdiendo altura, entendió que debía hacer un último esfuerzo para abrir la puerta y permitir el ingreso de los pasajeros.

“Había sufrido tantas heridas que me desplomé. En ese momento podía sentir que el avión estaba bajando”.

Machchhar logró abrir la puerta pese a las heridas y varios pasajeros ingresaron para ayudar a controlar al copiloto. La aeronave, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv con 182 personas a bordo, terminó aterrizando de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, después de perder cerca de 5.200 metros de altitud en aproximadamente un minuto.

El comandante, quien tiene 17 años de experiencia en aviación y más de 9.750 horas de vuelo, permanece bajo atención médica.

Durante la emergencia también recurrió a su fe y aseguró que recitó el Hanuman Chalisa. “El señor Hanuman me dio valor”, relató.

Ahora, mientras se recupera, las autoridades investigan qué llevó al copiloto a atacar al comandante en plena operación.