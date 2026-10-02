La Gobernación del Valle tiene nuevo jefe Territorial Zona Centro

Con este nombramiento, la dependencia tendrá un nuevo responsable, luego de la salida del licenciado Ever Antonio Villegas, quien estuvo al frente de la oficina y adelantó diferentes acciones con las comunidades del centro del Valle.
Rengifo Rodríguez cuenta con experiencia en el sector público y en el trabajo con las comunidades, especialmente durante su paso por el Concejo de Tuluá, donde desarrolló parte de su trayectoria.
La Oficina Territorial Zona Centro funciona como enlace entre la Gobernación y los municipios de esta parte del departamento. Ahora, el exconcejal tulueño asumirá el reto de continuar ese trabajo y mantener la comunicación con las administraciones locales y sus habitantes.
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