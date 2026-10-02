Fiscalía imputará a Ricardo Orrego por denuncias de cinco mujeres

La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia para imputar al periodista Ricardo Orrego Arboleda por su presunta responsabilidad en los delitos de acoso sexual y acto sexual violento, dentro de una investigación que involucra a cinco mujeres.

De acuerdo con el ente investigador, los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre 2012 y 2024, periodo en el que Orrego trabajaba en medios de comunicación. La solicitud fue presentada por el Grupo de Tareas Especiales creado para investigar denuncias de violencias basadas en género en el entorno de los medios.

Por ahora, no se ha establecido la fecha de la audiencia en la que la Fiscalía presentará formalmente los cargos ante un juez.

El caso se remonta a las denuncias que comenzaron a hacerse públicas durante 2026 contra periodistas de Caracol Televisión. En marzo, el canal anunció la salida de Orrego y del también presentador Jorge Alfredo Vargas, aclarando que las decisiones no constituían un pronunciamiento sobre la veracidad de las denuncias ni sobre eventuales responsabilidades.

Posteriormente, Caracol anunció una investigación independiente sobre los señalamientos, mientras que la Fiscalía puso en marcha una estrategia especial para recibir testimonios y concentrar las investigaciones relacionadas con posibles casos de violencia basada en género dentro de los medios.

La eventual imputación no constituye una condena: será durante el proceso judicial que se determine la responsabilidad penal de Orrego frente a los hechos investigados.