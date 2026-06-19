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Khusanov rompió el silencio y le envió un mensaje al camarógrafo que terminó lesionado

El incidente se presentó en medio de una acción de juego en la que también participó Luis Díaz. Durante la disputa del balón, Khusanov terminó impactando al trabajador de medios, quien cayó al suelo y tuvo que recibir atención médica antes de ser trasladado a un centro asistencial.

Un gesto de juego limpio y respeto ha dado de qué hablar tras el encuentro entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial 2026. El defensor uzbeko Abdukodir Khusanov envió una camiseta autografiada con el mensaje “I am sorry” (“Lo siento”) al camarógrafo que resultó lesionado durante una aparatosa jugada ocurrida en la banda.

Tras conocer las consecuencias del accidente, el futbolista quiso tener un gesto con el camarógrafo y, a través de la Federación de Fútbol de Uzbekistán, le hizo llegar una camiseta firmada junto con un mensaje de disculpas y deseos de pronta recuperación.

La acción fue destacada por aficionados y seguidores del Mundial, quienes resaltaron la deportividad del defensor uzbeko y el respeto mostrado hacia el trabajador afectado.

Más allá del resultado deportivo, el gesto de Khusanov se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada, demostrando que el fútbol también deja espacio para la solidaridad y el juego limpio.

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