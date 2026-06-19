Khusanov rompió el silencio y le envió un mensaje al camarógrafo que terminó lesionado

El incidente se presentó en medio de una acción de juego en la que también participó Luis Díaz. Durante la disputa del balón, Khusanov terminó impactando al trabajador de medios, quien cayó al suelo y tuvo que recibir atención médica antes de ser trasladado a un centro asistencial.