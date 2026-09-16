¿No consigue una cita o medicamento en su EPS? Así puede reportarlo

Los vallecaucanos que tengan dificultades para recibir medicamentos, conseguir citas médicas o acceder a otros servicios de salud podrán reportar sus casos directamente ante la Secretaría Departamental de Salud.

La entidad puso en marcha una estrategia de búsqueda activa mediante llamadas automáticas y mensajes de texto, con el propósito de identificar a ciudadanos que estén enfrentando barreras en la atención y orientarlos en la gestión de soluciones.

“Va a llegar un mensaje de texto o una llamada de teléfono donde van a escuchar mi voz, en donde les estoy diciendo que tenemos la posibilidad de relacionarnos directamente para saber su estado de salud o necesidades”, explicó María Cristina Lesmes, secretaria Departamental de Salud.

Los ciudadanos también podrán comunicarse por WhatsApp al 310 216 2706 o escribir al correo medicamentos@valledelcauca.gov.co, indicando sus datos básicos, la EPS a la que están afiliados y el problema que presentan.

La funcionaria recordó que estos canales no solicitarán información financiera.

“No le vamos a pedir datos financieros de cuentas ni de claves. Sus datos personales de nombre, EPS, cédula y la situación de salud sí, pero ningún dato que ponga en riesgo sus finanzas”, señaló Lesmes.

La estrategia busca facilitar la gestión de los casos ante las EPS y ayudar a los ciudadanos a superar las barreras que dificultan su acceso oportuno a los servicios de salud.