J Balvin y Valentina Ferrer confirmaron su separación

Después de varios años de relación y de formar una familia, J Balvin y Valentina Ferrer confirmaron que tomaron caminos separados.

La noticia fue dada a conocer públicamente a través de un mensaje compartido por la modelo argentina, en el que ambos se refirieron al cierre de su relación y a la manera en que continuarán vinculados a partir de ahora.

La pareja, que tiene un hijo en común, había mantenido durante años una relación que despertó gran interés entre sus seguidores.

En su mensaje, dejaron claro que, aunque su relación sentimental llegó a su fin, buscarán mantener una relación basada en el respeto y el bienestar de su familia.