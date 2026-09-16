Identificadas las víctimas de ataque sicarial en Cartago

Una pareja fue asesinada al interior de una vivienda, en un hecho que es investigado por las autoridades y que generó conmoción entre la comunidad.

Las víctimas fueron identificadas como César Augusto Montehermoso de 38 años y Yessica Alejandra Suárez de 37, reconocidos en la ciudad por ser los propietarios del emprendimiento de venta de buñuelos ‘Me Importa un Buñuelo’.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía Nacional, una persona habría ingresado al lugar y accionado un arma de fuego contra la pareja. Posteriormente, el presunto responsable habría huido del sitio.

Tras conocer lo ocurrido, las autoridades activaron un plan candado en el municipio y sectores aledaños, con el propósito de ubicar al responsable y recopilar información que permita esclarecer el crimen.

En la escena, funcionarios de Policía Judicial realizaron los actos urgentes y recolectaron elementos materiales probatorios, entre ellos vainillas de arma de fuego, que serán analizadas dentro de la investigación.

Las autoridades adelantan diferentes actividades de Policía Judicial para establecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar el posible móvil del doble homicidio.

La muerte de César Augusto y Yessica ha generado consternación entre quienes conocían su emprendimiento, ‘Me Importa un Buñuelo’, negocio con el que se habían ganado el reconocimiento de clientes y habitantes de la ciudad.