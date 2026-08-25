No cesa la violencia en Ansermanuevo: una joven fue asesinada

La violencia continúa golpeando a Ansermanuevo, Valle del Cauca, donde fue asesinada una joven de 21 años en la zona rural del municipio.

La víctima fue identificada como Anyely Tatiana Rivera, quien, de acuerdo con la información conocida, habría sido atacada con arma de fuego durante este lunes.

El crimen ocurrió en circunstancias que son materia de investigación y las autoridades adelantan las labores correspondientes para esclarecer los móviles y responsables del hecho.

De manera extraoficial, se conoció que el compañero sentimental de Anyely Tatiana también fue asesinado a tiros a comienzos de agosto, en la misma zona rural de Ansermanuevo.

Este nuevo hecho de sangre aumenta la preocupación entre los habitantes del municipio, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar si existe alguna relación entre ambos casos.