Murió Dolly Parton, leyenda de la música country, a los 80 años

La noticia fue comunicada por su sobrino, Bryan Seaver, quien expresó el dolor de la familia por la partida de la cantante y pidió privacidad durante este momento. Según los reportes, Parton murió en Nashville.
La artista dejó una carrera de más de seis décadas y se convirtió en una de las voces más reconocidas de la música estadounidense. Entre sus canciones más recordadas están ‘Jolene’, ‘9 to 5’, ‘Coat of Many Colors’ y ‘I Will Always Love You’, esta última posteriormente popularizada mundialmente por Whitney Houston.
Además de la música, Parton destacó como actriz, empresaria y filántropa. Fue fundadora de la biblioteca infantil Imagination Library y estuvo detrás de proyectos como Dollywood, mientras desarrollaba numerosas iniciativas de apoyo a comunidades y niños.
En los últimos meses, la cantante había enfrentado problemas de salud que la llevaron a cancelar su residencia en Las Vegas y reducir sus apariciones públicas. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa de su muerte.
Con su partida, la música country pierde a una de sus artistas más influyentes y queridas, cuya obra trascendió generaciones y fronteras.
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