Murió Dolly Parton, leyenda de la música country, a los 80 años

Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country, murió este martes 25 de agosto a los 80 años, según confirmó su familia a través de un video publicado en las redes sociales de la artista.

La noticia fue comunicada por su sobrino, Bryan Seaver, quien expresó el dolor de la familia por la partida de la cantante y pidió privacidad durante este momento. Según los reportes, Parton murió en Nashville.

La artista dejó una carrera de más de seis décadas y se convirtió en una de las voces más reconocidas de la música estadounidense. Entre sus canciones más recordadas están ‘Jolene’, ‘9 to 5’, ‘Coat of Many Colors’ y ‘I Will Always Love You’, esta última posteriormente popularizada mundialmente por Whitney Houston.

Además de la música, Parton destacó como actriz, empresaria y filántropa. Fue fundadora de la biblioteca infantil Imagination Library y estuvo detrás de proyectos como Dollywood, mientras desarrollaba numerosas iniciativas de apoyo a comunidades y niños.

En los últimos meses, la cantante había enfrentado problemas de salud que la llevaron a cancelar su residencia en Las Vegas y reducir sus apariciones públicas. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa de su muerte.

Con su partida, la música country pierde a una de sus artistas más influyentes y queridas, cuya obra trascendió generaciones y fronteras.