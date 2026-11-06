No cesa la violencia en Ansermanuevo: asesinan a “Mi Rey”

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la noche de este jueves en el norte del Valle del Cauca. El caso ocurrió en el barrio Salazar Alto, en el municipio de Ansermanuevo, donde un hombre perdió la vida en circunstancias que son materia de investigación.

De acuerdo con información preliminar, la víctima sería un hombre identificado como Jair, conocido cariñosamente por sus allegados como ‘Mi Rey’.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y establecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.

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