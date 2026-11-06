Tras su cirugía, el papa León XIV emprende viaje por Sudamérica

El papa León XIV emprendió este viernes una visita de 12 días a Uruguay, Argentina y Perú, menos de un mes después de someterse a una cirugía para extirpar un tumor maligno de uno de sus pulmones.

El vuelo papal despegó de Roma a las 7:05 a. m. con destino a Montevideo, donde está prevista su llegada y la ceremonia oficial de bienvenida. Durante el recorrido, el pontífice visitará diez ciudades, pronunciará cerca de 40 discursos y realizará un exigente itinerario de viajes y encuentros.

El Vaticano confirmó que la recuperación del papa avanza favorablemente y que los exámenes médicos no encontraron contraindicaciones para realizar la gira. También informó que no necesita tratamiento oncológico adicional y que ha retomado gradualmente sus actividades.

La primera etapa será en Uruguay, donde permanecerá hasta el 8 de noviembre. Luego viajará a Argentina, del 8 al 11, y finalmente a Perú, país donde vivió durante más de dos décadas y ejerció como misionero y obispo.

Antes del viaje, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, señaló que la Iglesia busca promover la unidad, el diálogo y la paz frente a las divisiones sociales. En Argentina, además, se espera que León XIV rinda homenaje a su antecesor, el papa Francisco.