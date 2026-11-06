Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Tras su cirugía, el papa León XIV emprende viaje por Sudamérica

El papa León XIV emprendió este viernes una visita de 12 días a Uruguay, Argentina y Perú, menos de un mes después de someterse a una cirugía para extirpar un tumor maligno de uno de sus pulmones.

El vuelo papal despegó de Roma a las 7:05 a. m. con destino a Montevideo, donde está prevista su llegada y la ceremonia oficial de bienvenida. Durante el recorrido, el pontífice visitará diez ciudades, pronunciará cerca de 40 discursos y realizará un exigente itinerario de viajes y encuentros.

El Vaticano confirmó que la recuperación del papa avanza favorablemente y que los exámenes médicos no encontraron contraindicaciones para realizar la gira. También informó que no necesita tratamiento oncológico adicional y que ha retomado gradualmente sus actividades.

La primera etapa será en Uruguay, donde permanecerá hasta el 8 de noviembre. Luego viajará a Argentina, del 8 al 11, y finalmente a Perú, país donde vivió durante más de dos décadas y ejerció como misionero y obispo.

Antes del viaje, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, señaló que la Iglesia busca promover la unidad, el diálogo y la paz frente a las divisiones sociales. En Argentina, además, se espera que León XIV rinda homenaje a su antecesor, el papa Francisco.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.