Niño de 6 años sería clave para esclarecer crimen de su familia

Un niño de seis años logró sobrevivir al ataque armado en el que murieron cuatro integrantes de su familia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El menor se encontraba dentro del apartamento y fue encontrado ileso por los equipos de emergencia.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el pequeño se escondió entre las cobijas de una de las habitaciones durante el ataque, lo que le habría permitido evitar ser alcanzado por los agresores.

El hecho terminó con la vida de Jonathan Meléndez, integrante de la banda mexicana Camilo Séptimo; su esposa, Ana Paola, quien estaba embarazada; su hija de tres años y una joven de 21 años que trabajaba como empleada doméstica.

Los cuerpos fueron encontrados durante la madrugada del miércoles, luego de que vecinos alertaran a la Policía por gritos y detonaciones de arma de fuego provenientes del apartamento.

Por el caso fueron capturados Diego Sebastián ‘N’, señalado como socio comercial del músico, y Gerardo ‘N’, quienes son investigados por su posible participación en el crimen.

Una de las principales líneas de investigación apunta a que el móvil habría sido el robo. Según fuentes federales, la relación comercial entre Meléndez y uno de los detenidos habría facilitado el ingreso al inmueble, aprovechando la confianza que existía entre ellos.

El menor quedó bajo protección de las autoridades y, debido a que se encontraba dentro de la vivienda durante los hechos, su testimonio podría ser clave para esclarecer lo ocurrido y establecer cómo se desarrolló el ataque.

Las autoridades mexicanas continúan recopilando pruebas para determinar la responsabilidad de los detenidos y establecer con precisión las circunstancias del homicidio múltiple.