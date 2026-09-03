Juanfer no sería el único: otros jugadores cerrarían su ciclo con la Tricolor

La Selección Colombia podría enfrentar un importante cambio generacional en los próximos años, con varios de los futbolistas que han marcado la última década acercándose al final de su etapa con la camiseta amarilla.

Uno de los primeros en confirmar su salida fue Juan Fernando Quintero, quien decidió dar un paso al costado después de la frustración de no alcanzar el objetivo en el Mundial. El mediocampista del Deportivo Independiente Medellín aseguró que considera que su ciclo está cumplido y que es momento de darle espacio a nuevos jugadores.

“Es dar la oportunidad para que otros lleguen a sumar”, explicó Quintero al referirse a su decisión.

Pero el volante antioqueño no sería el único referente que podría quedar fuera de los próximos procesos. David Ospina también aparece entre los nombres cuyo futuro con la Selección genera interrogantes, especialmente por las dificultades físicas que ha enfrentado recientemente y que incluso han puesto en duda su continuidad como futbolista profesional.

La defensa es otra de las zonas que podría experimentar cambios. Yerry Mina, Déiver Machado y Johan Mojica se encuentran entre los jugadores que, por su edad y el avance del proceso de renovación, podrían comenzar a ceder espacio a nuevas alternativas.

Otro nombre que aparece en esta transición es Santiago Arias, quien actualmente juega en Independiente y también ha sido parte importante de la historia reciente de la Tricolor.

Por ahora, solo Quintero ha hecho pública su decisión de retirarse de la Selección, por lo que el futuro de los demás jugadores dependerá de sus condiciones, decisiones personales y de las determinaciones del cuerpo técnico.

Lo que sí parece claro es que Colombia tendrá que comenzar a preparar el relevo de una generación que durante años fue protagonista con la camiseta nacional.