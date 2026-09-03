Alaska registra potente terremoto y al menos una decena de réplicas

Un fuerte terremoto de magnitud 6,3 se registró este jueves 3 de septiembre frente a las costas de Alaska, Estados Unidos, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó aproximadamente 84 kilómetros al suroeste de Nikolski, mientras que el hipocentro se localizó a unos 35 kilómetros de profundidad.

Tras el movimiento principal, el Centro de Terremotos de Alaska reportó alrededor de una decena de réplicas, entre ellas al menos tres con magnitudes superiores a 4 y una de 5,2.

El sismo ocurrió en el arco de las islas Aleutianas, donde la placa del Pacífico se introduce por debajo de la placa Norteamericana. Esta interacción provoca una constante actividad sísmica y volcánica en la región.

Debido a que el terremoto tuvo lugar en una zona marítima, también se evaluó la posibilidad de un tsunami. Sin embargo, el Centro de Tsunamis del Pacífico no emitió una alerta.

El USGS clasificó inicialmente el evento con una alerta PAGER verde, lo que indica una baja probabilidad de que se produzcan víctimas o daños importantes.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona ante la posibilidad de que continúen registrándose réplicas en las próximas horas.