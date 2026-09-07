Joven de 18 años fue asesinado en Tuluá

El ataque ocurrió en los límites de los barrios Bosques de Maracaibo y Jorge Eliécer Gaitán, entre las calles 4A y 4B con carrera 18.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue atacada por sujetos armados y, debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar de los hechos.
La víctima fue identificada como Daniel Gómez Libreros, nacido el 1 de septiembre de 2008.
Hasta el sitio llegaron las autoridades para realizar los actos urgentes y recopilar elementos que permitan establecer las circunstancias del crimen, así como identificar a los responsables.
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