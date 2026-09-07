Joven de 18 años fue asesinado en Tuluá

Un joven de 18 años fue asesinado en la noche de este domingo en el noroccidente de Tuluá, en un nuevo hecho de violencia registrado en el municipio.

El ataque ocurrió en los límites de los barrios Bosques de Maracaibo y Jorge Eliécer Gaitán, entre las calles 4A y 4B con carrera 18.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue atacada por sujetos armados y, debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar de los hechos.

La víctima fue identificada como Daniel Gómez Libreros, nacido el 1 de septiembre de 2008.

Hasta el sitio llegaron las autoridades para realizar los actos urgentes y recopilar elementos que permitan establecer las circunstancias del crimen, así como identificar a los responsables.