Aerocivil se pronuncia tras denuncias contra Gabriela Muñoz

La Aeronáutica Civil aseguró que colaborará plenamente con los organismos de control y reiteró que todos sus funcionarios están sometidos a la ley, luego de las declaraciones que vinculan a Gabriela Muñoz con una presunta influencia en decisiones internas de la entidad.

El pronunciamiento se produjo después de que Angie Rodríguez afirmara en una entrevista que Muñoz, quien ocupaba el cargo de auxiliar 2, habría tenido un poder de decisión superior al que le correspondía dentro de la Aerocivil, participando presuntamente en reuniones estratégicas y procesos de nombramiento. Además, Rodríguez aseguró que existía una supuesta «red de mujeres» con influencia en distintas instituciones del Estado.

Frente a estas afirmaciones, la Aerocivil emitió un comunicado en el que defendió su compromiso con la transparencia, la legalidad y la responsabilidad en la administración pública.

«Ningún servidor público de la institución cuenta con privilegios ante la ley ni ante las instancias de fiscalización», señaló la entidad, que también manifestó su disposición de atender con celeridad cualquier requerimiento de las autoridades competentes.

Como parte de las medidas anunciadas, la Aerocivil informó que realizará una revisión detallada de los procesos que han sido cuestionados para verificar el cumplimiento de las normas, además de entregar toda la documentación que sea solicitada por los organismos de control. Asimismo, indicó que continuará fortaleciendo sus mecanismos de contratación y acceso a la información para reforzar los controles internos.

Por su parte, Gabriela Muñoz rechazó las acusaciones y anunció que emprenderá acciones legales contra quienes, según afirmó, han difundido información falsa sobre su actuación dentro de la entidad. A través de un comunicado publicado en la red social X, aseguró que defenderá su buen nombre y su trayectoria por las vías judiciales.