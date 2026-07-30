Hallan cuerpo que sería de la bebé de María Camila Potosí

La búsqueda de Alahia, la bebé de María Camila Potosí, terminó este jueves con un desenlace trágico. Según informó El País de Cali, fuentes oficiales de la Policía confirmaron el hallazgo del cuerpo de una menor que correspondería a la recién nacida desaparecida tras el asesinato de la joven de 21 años, quien tenía ocho meses de embarazo.

De acuerdo con la información publicada por ese medio, las autoridades adelantan las diligencias judiciales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que fue encontrada la menor.

Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre el lugar ni las condiciones del hallazgo. Será el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el encargado de realizar los análisis forenses que permitan confirmar oficialmente la identidad de la bebé.

El caso de María Camila Potosí conmocionó al país luego de que la joven fuera asesinada y su hija desapareciera, lo que dio paso a una intensa búsqueda liderada por las autoridades y acompañada por familiares, amigos y la comunidad.

Las investigaciones continúan para esclarecer este crimen que ha generado indignación en todo el país.

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