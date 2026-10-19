Crece la controversia por las obras retiradas del Museo Nacional

Bogotá tendrá una nueva semana de movilizaciones, con marchas, plantones y actividades culturales en distintos sectores de la ciudad. Las protestas se producen tras el retiro de 30 piezas del Museo Nacional relacionadas con la diversidad sexual, las luchas feministas, el Acuerdo de Paz de 2016 y la memoria política del país.

Frente a la polémica, la ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió la revisión de las exposiciones y cuestionó el comportamiento de algunos manifestantes durante las jornadas del fin de semana. Según afirmó, hubo personas encapuchadas y acciones que, a su juicio, excedieron los límites de la protesta pacífica. También respaldó la actuación de la Policía Nacional.

«Por eso, reiteramos la revisión de la museografía, museología y curaduría de este y los demás museos a cargo del Gobierno», expresó Holguín, quien sostuvo que estas instituciones deben conservar, proteger y divulgar la cultura del país, representando a toda la nación.

La senadora Jennifer Pedraza, por su parte, cuestionó el retiro de las obras y advirtió sobre un posible intento de censura. Señaló que las exposiciones son resultado del trabajo de equipos multidisciplinarios y de cerca de 100 profesionales.

Las movilizaciones continuarán entre el lunes 19 y el domingo 25 de octubre en localidades como Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo y Chapinero, con el Museo Nacional como uno de los principales puntos de encuentro.

La Secretaría de Gobierno recomendó consultar las condiciones de movilidad y estar atentos a posibles cambios en los horarios y recorridos.