Crece la controversia por las obras retiradas del Museo Nacional

Frente a la polémica, la ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió la revisión de las exposiciones y cuestionó el comportamiento de algunos manifestantes durante las jornadas del fin de semana. Según afirmó, hubo personas encapuchadas y acciones que, a su juicio, excedieron los límites de la protesta pacífica. También respaldó la actuación de la Policía Nacional.
«Por eso, reiteramos la revisión de la museografía, museología y curaduría de este y los demás museos a cargo del Gobierno», expresó Holguín, quien sostuvo que estas instituciones deben conservar, proteger y divulgar la cultura del país, representando a toda la nación.
La senadora Jennifer Pedraza, por su parte, cuestionó el retiro de las obras y advirtió sobre un posible intento de censura. Señaló que las exposiciones son resultado del trabajo de equipos multidisciplinarios y de cerca de 100 profesionales.
Las movilizaciones continuarán entre el lunes 19 y el domingo 25 de octubre en localidades como Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo y Chapinero, con el Museo Nacional como uno de los principales puntos de encuentro.
La Secretaría de Gobierno recomendó consultar las condiciones de movilidad y estar atentos a posibles cambios en los horarios y recorridos.
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