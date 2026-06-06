Adulta mayor fue asesinada dentro de su apartamento en el norte de Cali

Según informó la Policía, la víctima sufrió múltiples heridas y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.
Las primeras versiones indican que el ataque ocurrió dentro de la vivienda y que el presunto responsable sería un familiar de la adulta mayor, quien habría huido del lugar tras los hechos. Las autoridades adelantan su búsqueda y revisan cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.
El crimen se registró en la mañana de este viernes y es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que trabajan para establecer las circunstancias y móviles de este lamentable hecho.
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