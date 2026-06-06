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Adulta mayor fue asesinada dentro de su apartamento en el norte de Cali

Consternación ha generado en Cali el homicidio de Maritza Sánchez Fernández, una mujer de 76 años que fue atacada con arma blanca al interior de su apartamento, ubicado en el sector de Chipichape, en el norte de la ciudad.

Según informó la Policía, la víctima sufrió múltiples heridas y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Las primeras versiones indican que el ataque ocurrió dentro de la vivienda y que el presunto responsable sería un familiar de la adulta mayor, quien habría huido del lugar tras los hechos. Las autoridades adelantan su búsqueda y revisan cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

El crimen se registró en la mañana de este viernes y es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que trabajan para establecer las circunstancias y móviles de este lamentable hecho.

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