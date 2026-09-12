Natalia Ponce de León se suma al Gobierno de Abelardo De La Espriella

La reconocida defensora de los derechos de las mujeres Natalia Ponce de León se sumó oficialmente al equipo del Gobierno de Abelardo De La Espriella, donde tendrá un papel en la política exterior de Colombia.

Su llegada fue confirmada por Carlos Felipe Mejía, embajador designado de Colombia en España, quien anunció que Ponce de León hará parte del equipo de la embajada en Madrid.

De acuerdo con Mejía, Ponce de León estará al frente de los temas culturales, académicos y de derechos humanos, desde donde representará al país y apoyará diferentes iniciativas de la misión diplomática.

“¡Qué orgullo contar en nuestro equipo de la Embajada de Colombia en España con Natalia Ponce de León!”, expresó Mejía, quien destacó su historia de superación y su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres.

El embajador también resaltó que su experiencia y compromiso serán fundamentales para fortalecer la presencia de Colombia en España y llevar a cabo proyectos relacionados con estas áreas.

“Natalia liderará desde nuestra embajada los temas culturales, académicos y de derechos humanos. Su luz, experiencia y compromiso ayudarán a dejar muy en alto el nombre de Colombia. ¡Bienvenida al equipo, Natalia!”, señaló Mejía.

Con esta designación, Ponce de León inicia una nueva etapa en el servicio público, ahora desde una de las principales representaciones diplomáticas de Colombia en el exterior.