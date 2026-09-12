Más de 300 soldados llegan al Valle para recuperar la seguridad en Jamundí

La seguridad en el sur del Valle del Cauca tendrá un nuevo refuerzo con la llegada de más de 300 integrantes del Ejército, quienes fueron destinados a fortalecer las operaciones de control territorial y combatir a las estructuras criminales que tienen presencia en la zona.

Los uniformados pertenecen al Batallón de Operaciones Terrestres N.° 15 y concentrarán parte de sus labores en Jamundí, uno de los municipios priorizados dentro de la estrategia de seguridad departamental.

El general Gabriel Majé, comandante de la III Brigada del Ejército, señaló que el contingente tendrá la misión de proteger a la población y apoyar las acciones contra los grupos armados que operan en este sector del departamento.

Durante el acto de recibimiento, la gobernadora Dilian Francisca Toro destacó el despliegue de tropas y aseguró que la llegada de los militares permitirá fortalecer el trabajo conjunto entre las autoridades.

Pero el nuevo dispositivo de seguridad no estará enfocado únicamente en aumentar el número de uniformados. La Gobernación también anunció que utilizará recursos de la Tasa de Seguridad para adquirir nuevos equipos antidrones.

La medida busca reforzar la protección de los militares y mejorar la capacidad de las autoridades para detectar y responder ante posibles ataques con drones cargados con explosivos.

“Si ustedes nos cuidan, nosotros también los cuidamos”, afirmó la mandataria al anunciar los nuevos equipos.

Con el despliegue de tropas y la incorporación de tecnología antidrones, las autoridades buscan aumentar su capacidad de respuesta frente a las amenazas de las estructuras delincuenciales y avanzar en la recuperación de la seguridad en el sur del Valle.