Naranjal pide ayuda: así quedó tras el terremoto

La emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto también dejó afectaciones en el corregimiento Naranjal, Tuluá, donde varias viviendas resultaron averiadas y numerosas familias continúan enfrentando necesidades.

A través de imágenes compartidas desde la comunidad, habitantes buscan visibilizar una situación que, según señalan, requiere mayor atención y solidaridad. Detrás de cada vivienda afectada hay familias que necesitan recuperar sus hogares y contar con condiciones dignas para afrontar esta emergencia.

La comunidad hace un llamado a quienes puedan contribuir con hojas de zinc, materiales de construcción, elementos para reparación de viviendas u otro tipo de ayudas que permitan avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

El mensaje es claro: Naranjal también necesita ser visto y escuchado. Sus habitantes piden que las imágenes de la situación que atraviesan sean compartidas para que más personas conozcan sus necesidades y puedan sumarse a las ayudas.