Estudiante de 17 años fue asesinado en Prados del Norte

Un nuevo hecho de violencia cobró la vida de un menor de edad en Tuluá. Sergio Isaac Lozano Montaño, de 17 años, fue asesinado este sábado en el barrio Prados del Norte.

El adolescente era estudiante de grado décimo del Colegio Escuela Mercantil, institución en la que adelantaba sus estudios y donde la noticia de su muerte causó consternación entre compañeros, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el homicidio ni sobre los posibles responsables. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del crimen y determinar quiénes participaron en el hecho.

La muerte de Sergio Isaac vuelve a poner en el centro de la preocupación la violencia que afecta a los jóvenes de Tuluá.