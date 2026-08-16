Sube a 122 la cifra de fallecidos por el terremoto en Cali

El consolidado señala que 122 personas han perdido la vida, 1.485 resultaron heridas y 111 permanecen desaparecidas. Las cifras continúan en proceso de actualización mientras avanzan las labores de búsqueda y atención.
Como parte de la siguiente fase de respuesta, este domingo equipos de ingenieros y arquitectos de la Administración Distrital se desplazarán a 12 sectores de Cali para revisar las viviendas que presentan daños.
Las inspecciones permitirán determinar las condiciones de seguridad de los inmuebles, establecer cuáles requieren intervención y avanzar en el censo de las familias damnificadas.
Con esta información, las autoridades buscan definir las prioridades para la atención y posterior recuperación de las zonas que resultaron más afectadas por el movimiento telúrico.
El PMU continúa coordinando las acciones de emergencia y el alcalde indicó que los reportes seguirán actualizándose conforme los equipos avancen en el territorio. Las cifras, por ahora, pueden cambiar debido a las labores que todavía se encuentran en desarrollo.
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