Sube a 122 la cifra de fallecidos por el terremoto en Cali

La emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto continúa dejando un grave impacto en Cali. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), el alcalde Alejandro Eder entregó un nuevo reporte sobre la situación en la ciudad.