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Sube a 122 la cifra de fallecidos por el terremoto en Cali

La emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto continúa dejando un grave impacto en Cali. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), el alcalde Alejandro Eder entregó un nuevo reporte sobre la situación en la ciudad.

El consolidado señala que 122 personas han perdido la vida, 1.485 resultaron heridas y 111 permanecen desaparecidas. Las cifras continúan en proceso de actualización mientras avanzan las labores de búsqueda y atención.

Como parte de la siguiente fase de respuesta, este domingo equipos de ingenieros y arquitectos de la Administración Distrital se desplazarán a 12 sectores de Cali para revisar las viviendas que presentan daños.

Las inspecciones permitirán determinar las condiciones de seguridad de los inmuebles, establecer cuáles requieren intervención y avanzar en el censo de las familias damnificadas.

Con esta información, las autoridades buscan definir las prioridades para la atención y posterior recuperación de las zonas que resultaron más afectadas por el movimiento telúrico.

El PMU continúa coordinando las acciones de emergencia y el alcalde indicó que los reportes seguirán actualizándose conforme los equipos avancen en el territorio. Las cifras, por ahora, pueden cambiar debido a las labores que todavía se encuentran en desarrollo.

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