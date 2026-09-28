Nairo Quintana cerró su historia en los Mundiales con Colombia

Nairo Quintana vivió este domingo una jornada especial en el Mundial de Ciclismo 2026, al disputar por última vez un campeonato del mundo con la Selección Colombia. El boyacense recibió las ovaciones de los aficionados en Montreal, pero no logró completar la prueba de fondo.

Cuando faltaban 98 kilómetros para la meta, Quintana perdió contacto con el pelotón y posteriormente se confirmó su abandono. También quedaron fuera de competencia sus compañeros Harold Tejada, Sergio Higuita y Brandon Rivera.

El único colombiano que logró cruzar la línea de meta fue Santiago Buitrago. El corredor terminó en el puesto 27, a 4 minutos y 41 segundos del ganador, después de integrar un grupo de escapados junto a corredores como Paul Seixas, Giulio Ciccone y Thomas Pidcock.

El título mundial quedó en manos del estadounidense Brandon McNulty, del UAE Team Emirates, quien atacó en solitario y completó el recorrido entre Brossard y Montreal en 6:17:04. Michael Matthews, de Australia, y Mathieu van der Poel, de Países Bajos, completaron el podio.

Para Quintana, más allá del resultado deportivo, la jornada marcó el cierre de su etapa en los Mundiales con la camiseta tricolor. “Ha sido bonito y especial para mí. Siempre lo que nos caracterizó fue dar lo máximo hasta el final y no dejarnos nada”, expresó tras la carrera.

El boyacense también dejó un mensaje para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano: “Ya no me verán más en las competencias, pero estaremos acompañando a la selección, acompañando a nuestros jóvenes, ayudando al desarrollo del ciclismo colombiano y latinoamericano. Es un hasta pronto”.

Sin embargo, Quintana aclaró que todavía no se despide del ciclismo profesional. El corredor confirmó que la próxima semana competirá con el Movistar Team en el Giro de Emilia, en Italia.