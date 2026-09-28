El amor hizo una pausa en la agenda de la gobernadora del Chocó

En medio del video, la mandataria decidió hacer una pausa para saludar a su pareja y luego compartió la escena con sus seguidores en redes sociales.
“Distracciones del trabajo. (…) sí… había que hacer esa pausa”, escribió Córdoba entre risas.
La gobernadora incluso aprovechó el momento para dejar una pregunta a sus seguidores: “¿Quién más se detendría a saludar a su pareja?”.
Entre reuniones, recorridos y compromisos de gobierno, esta vez una pausa inesperada tuvo como protagonista al amor.
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